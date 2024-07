Häusliche Gewalt: Jedes vierte Betretungsverbot in Wien wird missachtet

Der 33-jährige Rumäne durfte sich seiner Freundin auf 100 Meter nicht nähern, auch die Wohnung der 24-Jähriger durfte er nicht betreten. Der junge Mann hielt sich nicht daran.

Am 28. Juni suchte er seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung im 15. Bezirk auf. Dort soll er die 24-Jährige über Nacht eingesperrt und sie mehrmals geschlagen haben. In den Morgenstunden gelang der jungen Frau schließlich die Flucht. Sie alarmierte die Polizei, die den Mann, der sich noch in der Wohnung befand, unverzüglich festnahm.