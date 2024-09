16-Jähriger rast in Wien mit fünf Beifahrern der Polizei davon

Es war ein offensichtliches Straßenrennen , das die Aufmerksamkeit von Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien auf ihrer Streifenfahrt erregte. Zwei Fahrzeuge beschleunigten auf der A23 am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, mehrmals und bremsten wieder ab, um sich so zu einer Wettfahrt aufzufordern.

Mit dem beschädigten Auto raste der Lenker schließlich durch einen Baustellenbereich, in dem 60 km/h erlaubt sind, mit 144 davon, nötigte andere Lenker, überholte rechts - das alles unter den Augen der Polizisten, die ihm auf den Fersen blieben.

Der Fahrer beschleunigte wiederum und setzte seine Fahrt in Richtung Zinnergasse fort. In dieser fuhr der Lenker gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf die Freudenauer Hafenbrücke auf. Beim Abfahren der Brücke auf die Freudenauer Hafenstraße beschleunigte der Angezeigte sein Fahrzeug erneut auf 167 km/h.

Die Polizei staunte nicht schlecht, als sechs Minderjährige aus dem Totalschaden kletterten und das Weite suchen wollten. Denn bei dem Lenker handelte es sich um einen erst 16-jährigen Burschen, der einen 15-Jährigen, drei 16-Jährige und eine 17-Jährige im für insgesamt fünf Personen zugelassenen Auto hatte.

Alle minderjährigen Personen wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in Spitäler gebracht. Der 16-jährige Fahrzeuglenker gab laut Polizei an, das Mietfahrzeug über sein Handy und dem darauf installierten Account eines Verwandten in Betrieb genommen zu haben. Weitere Erhebungen zu den zahlreichen verkehrsrechtlichen Übertretungen sowie strafrechtlicher Delikte laufen.