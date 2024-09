Alkolenkerin kracht mit 2,82 Promille in Auto, in dem drei Kinder saßen

Da war wieder einmal reichlich Alkohol im Spiel: Im Bezirk Perg in OÖ hatte sich eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Samstagabend hinter das Lenkrad gesetzt, obwohl sie reichlich Alkohol getrunken hatte. Wohl deshalb war sie auch nicht in der Lage, ihr Fahrzeug zu beherrschen.