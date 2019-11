Weihnachtszeit in Wien: Der Innenstadt geht ein Licht auf

Installiert ist sie teilweise schon seit fünf Wochen, am Freitag wird sie eingeschaltet: die Weihnachtsbeleuchtung in der Wiener Innenstadt. Um 17 Uhr findet am Stock-im-Eisen-Platz in der City die traditionelle Illuminierung statt - mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) und Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer in Wien.

Deshalb laden die Innenstadt-Kaufleute heuer erstmals zum gemeinsamen Singen ein. Drei Chöre wollen zum offiziellen Einschalten der Beleuchtung kommen, zum Mitsingen werden Noten- und Textblätter verteilt.