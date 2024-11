Weihnachtsmarkt Schönbrunn: Kein Platz für die traditionelle Krippe

Doch warum wurde dann ausgerechnet auf eine Krippe verzichtet? Einen konkreten Grund kann Katrin Edtmeier vom Betreiber „Imperial Markets“ nicht nennen, kündigt aber an: „Im neuen Konzept war die Krippe zunächst nicht vorgesehen. Wir schätzen jedoch jede Anregung. Es ist durchaus vorstellbar, den einen oder anderen Wunsch für die Planung im nächsten Jahr in Betracht zu ziehen.“

Krippe zu verkaufen

Wer wissen will, was aus der alten Krippe – gefertigt von einem Osttiroler Holzschnitzer – geworden ist, wird auf der Homepage des früheren Betreibers fündig: Gabriela Schmidle, die einstige Organisatorin, hat sukzessive das Markt-Inventar abverkauft – doch dieses Highlight (in einem Schaukasten aus Panzerglas) wird für die Kleinigkeit von 11.000 Euro noch offeriert. „Sie ist aber auf Option reserviert“, so Schmidle. Abertausende Kinderaugen haben sie seit 2012 schon bestaunt.

Eine pikante Note aus der Geschichte hat der Krippen-Bann zu Schönbrunn aber noch: Wollten sich Traditionalisten auf die katholische Maria Theresia als Schönbrunner Hausherrin berufen, gehen sie irre. Die Monarchin ließ im 18. Jahrhundert das Aufstellen von Krippen an öffentlichen Orten nämlich verbieten. Wodurch sie dann erst recht im privaten Bereich boomten und unverzichtbarer Bestandteil von Weihnachten wurden.