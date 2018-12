Weihnachten im Alter: "Ich bin zwar allein, aber nicht einsam"

„Eine große Feier wie heute macht den Anfang und auch am Heiligen Abend muss niemand einsam sein. So kann man sorglos alt werden“, sagt die 87-jährige Elfriede Becker. Sie lebt seit sieben Jahren in der Schottenfeldgasse.

Für die Weihnachtsparty hat sie sich schick gemacht: Sie trägt eine Perlenkette und eine gemusterte Bluse.

Früher, als sie mit ihrem Mann feierte, habe sie sich auch immer schön gekleidet, erzählt sie. Das Ehepaar zog zwar gemeinsam ins Haus Neubau ein. „Aber nach 14 Tagen ist mein Mann gestorben.“

Kinder oder sonstige nahe Verwandte hat Becker nicht. Daher verbringt sie den Heiligen Abend mit ihren Mitbewohnern. Ob sie das traurig stimme? Nein, sagt Becker. „Ich bin zwar allein, aber nicht einsam.“

Viele Gründe für einsame Weihnachten

So wie Becker haben rund 80 der 266 Bewohner des Hauses Neubau keine Angehörigen mehr. Dass ältere Menschen nicht im Kreis der Familie feiern, habe aber auch andere Gründe, sagt Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.

Es gebe etwa mehr Scheidungen, mehr Zerwürfnisse und mehr Brüche in Lebensläufen. Das Altwerden an sich spiele ebenfalls hinein, sagt sie. „Altern hat viele Gesichter – und zwar nicht nur freundliche.“