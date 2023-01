Wegen Zigarette: ÖBB-Security mit dem Umbringen bedroht

Weil er einen 41-Jährigen darauf hingewiesen hatte, das Rauchen im Bahnhof Praterstern in Wien-Leopoldstadt zu unterlassen, soll ein ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter am Freitag von dem Mann mit dem Umbringen bedroht worden sein. Der Österreicher rauchte gerade in der Bahnhofshalle eine Zigarette, als er von dem Security angesprochen wurde. Bei der Durchsetzung des Hausrechts soll es schließlich zu der gefährlichen Drohung gekommen sein. Alarmierte Polizisten nahmen den verdächtigen 41-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Messwert von 1,04 Promille.

Ex-Freundin mit Messer bedroht

Auch im Bereich der Oberen Donaustraße wurde ein Mann vorläufig festgenommen, nachdem er seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht haben soll. Zu dem Streit war es in einem Lokal gekommen. Der 49-Jährige soll seine Ex mit dem Messer bedroht und ihr eine Dose an den Kopf geworfen haben. Bei ihm ergab ein Alkotest einen Messwert von einem Promille. Das Messer wurde sichergestellt und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.