Drei Männer mit Messer bedroht: 25-Jähriger festgenommen

Ein 25-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag drei Männer am Wiener Praterstern mit einem Messer bedroht haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein 19-Jähriger, ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger wandten sich gegen 01:45 Uhr hilfesuchend an Polizisten der Wiener Bereitschaftseinheit. Sie gaben an, von einem vorerst Unbekannten mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die Beamten hielten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen an. Der 25-Jährige räumte noch vor Ort ein, die drei Männer bedroht zu haben, gab aber an, ebenfalls bedroht worden zu sein. Er händigte den Beamten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Suchtmittel, vermutlich Cannabiskraut.