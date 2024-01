Wegen verdeckter Fahndung: Sellner will nach Deutschland reisen

Statt Einreiseverbot hat Sellner Lokalverbot

Nun nutzt Sellner dieses angebliche Einreiseverbot als Werbung für sich selbst und will es am Montag drauf ankommen lassen. Auf seinem Telegram-Kanal, auf dem ihm fast 62.000 Menschen folgen, kündigte er an, am Montag nach Passau fahren zu wollen, um dort im Café Greindl einen Kaffee zu trinken und ein Kipferl zu essen. Besagtes Café hat Sellner bereits mitgeteilt, dass man ihn nicht als Gast haben wolle, woraufhin er seine Follower anregte eine Alternative für das Lokal zu finden - im Moment wollen seine Follower ihn in der Kantine eines großen Möbelhauses sehen.

➤ Mehr lesen: FPÖ-Chef Kickl über "Käsezettel", "Sauhaufen" und "Remigration"