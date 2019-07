Wegen Rosmarin und Hecke soll es Biber an den Pelz gehen

Artenschutz

Doch das ist nicht so einfach: Die Biber stehen unter Artenschutz, das basiert auf einer EU-Rechtsgrundlage. " Biber dürfen aufgrund der rechtlichen Situation nicht einmal vertrieben werden, also kommt auch das Einfangen oder eine andere Art der Entnahme nicht infrage", erklärt Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien.

In Niederösterreich ist aufgrund der "Biberverordnung" eine Entnahme der Tiere in bestimmten Fällen möglich. Für Wien ist dieses Modell keine Option: "Auch die Verordnung in Niederösterreich fußt auf der EU-Rechtsgrundlage, das sehen wir problematisch und würden nicht in der Form vorgehen", sagt der Leiter der Magistratsabteilung 49, Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb. In Niederösterreich gäbe es große Probleme in der Forstwirtschaft, weil die Biber viele Bäume niedernagen, die man wirtschaftlich nutzen könnte. Diese Problematik habe man in Wien nur untergeordnet. Außerdem sagt der Experte: " Biber sind Reviertiere, selbst wenn man sie entnimmt - einfängt oder abschießt -, löst das das Problem nur kurzfristig. In zwei bis drei Tagen wird das Revier wieder von anderen besetzt."