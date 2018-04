Ein in seiner Heimat wegen Raubes, Körperverletzung und versuchten Diebstahls gesuchter Serbe ist am Freitag in Wien-Neubau festgenommen worden. Der Zugriff erfolgte um 8.30 Uhr in einer Wohnung in der Lindengasse, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Der Mann wurde in Auslieferungshaft genommen.