Wegen Geldbörse mit zehn Euro: Mann nach Raub schwer verletzt

Etwa eine Stunde nach Mitternacht sollen zwei Männer im Alter von 32 Jahren am Mittwoch Opfer eines Raubes geworden sein. Die beiden befanden sich am Gehsteig in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf, als sie plötzlich von drei Personen von hinten attackiert und geschlagen worden sein sollen. Nach der Attacke wurde einem die Geldbörse mit zehn Euro geraubt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Sofort begaben sich mehrere Streifenwägen des lokalen Stadtpolizeikommandos und die WEGA zum Einsatzort und konnten zwei Verdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren anhalten. Der 16-jährige Bosnier und 18-jährige Russe wurden festgenommen.

Eines der Opfer erlitt durch die Attacke ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde ins Spital gebracht.

