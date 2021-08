Frau entdeckt Handgranate auf ihrem Dachboden

Eine Frau verständigte am späten Montagnachmittag die Polizei, nachdem sie auf ihrem Dachboden in Wien-Liesing eine Granate gefunden hatte. Ein Sprengstoffexperte der Wiener Polizei stellte fest, dass es sich um eine Übungshandgranate handelte. Der Beamte transportierte diese sicher ab und übergab sie an den Entschärfungsdienst.

Was bei derartigen Funden zu tun ist

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps: Sollten sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial entdeckt werden, wird Anwesenden geraten, sich umgehend in sichere Distanz zu begeben. Gleichzeitig sollte man sich den Auffindungsort aber einprägen und diesen der Polizei unmittelbar durchgeben. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen auf keinen Fall bewegt oder manipuliert werden.

