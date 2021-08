Frau stundenlang von Partner bedroht und attackiert

Ein 60-jähriger Pole soll seine 55-jährige Lebensgefährtin am Montag im Laufe des Tages mehrmals mit dem Umbringen bedroht und körperlich attackiert haben. Als es am Abend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Troststraße in Wien-Favoriten erneut zu einem Streit kam, bei dem der Mann die Frau mit einem Küchenmesser bedroht haben dürfte, wählte die 55-Jährige schließlich den Polizeinotruf.

Der Tatverdächtige zeigte sich äußerst aggressiv, beschimpfte und bedrohte in Gegenwart der Polizisten seine Lebensgefährtin. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: