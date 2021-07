Wegen Doppelmordes international Gesuchter in Wien festgenommen

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien haben in Zusammenarbeit mit Interpol einen international gesuchten Pakistani festgenommen. Der 39-Jährige wird in seinem Heimatland wegen Mordverdachts gesucht.

Die Festnahme erfolgte am Donnerstagvormittag in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau. Der Mann soll im Jahr 2013 in Pakistan zwei Menschen erschossen haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

