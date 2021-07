30-Jähriger verprügelt Ex-Freundin und bedroht Zeugin mit dem Umbringen

Nach dem eine 28-jährige Frau die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten beendete, dürfte dieser am Donnerstagabend gewalttätig geworden sein. Der 30-Jährige soll am Keplerplatz in Wien-Favoriten auf sein Ex-Partnerin eingeschlagen und eingetreten haben.

Eine 26-jährige Zeugin beobachtete die Attacke und eilte dem Opfer zu Hilfe. Laut Aussendung der Polizei bedrohte der Tatverdächtige dann beide Frauen mit dem Umbringen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten waren aber rasch vor Ort und konnten den aggressiven 30-jährigen Österreicher festnehmen.

Die 28-Jährige wurde durch die Attacken verletzt und wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Die Polizisten sprachen gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.