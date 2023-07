Wega nimmt 41-Jährigen fest: Er soll Frau gefangen gehalten haben

Erfolg für die Zielfahnder: Ein 41-jähriger slowakischer Staatsangehöriger wurde am Donnerstag durch Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien in der Wohnung seiner Mutter in Wien-Mariahilf festgenommen.

Der Zugriff wurde durch Beamte der WEGA durchgeführt. Der Mann wurde aufgrund eines EU-Haftbefehls von slowakischen Behörden gesucht.

Er steht im Verdacht in der Slowakei eine Frau einen Tag gefangen gehalten und körperlich misshandelt zu haben. Nach der Tat flüchtete der 41-Jährige nach Österreich. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte der Gesuchte nach wenigen Tagen ausgeforscht und festgenommen werden. Der Mann befindet sich in Übergabehaft.

