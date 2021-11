Wega-Einsatz: Sohn randalierte in Wohnung der Mutter

Eine verängstigte Frau rief am Mittwochabend die Polizei, weil ihr alkoholisierter 27-jähriger Sohn in einer Wohnung in Penzing randalierte. Mit Unterstützung der Wega konnte der Tatverdächtige überwältigt werden.

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den rumänischen Staatsangehörigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot bestand. Der Mann wurde festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

