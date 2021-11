Rasende Fahrradfahrer stürzen und beschädigen Pkw

Ein Zeuge rief am Mittwochabend am Margaretengürtel die Polizei, nachdem er zwei junge Männer beobachtet hatte, die mit ihren Fahrrädern erst aneinander und dann in einen parkenden PKW gekracht waren.

Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren waren zuvor mit ihren Fahrrädern nebeneinander, mit hoher Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Zum Zusammenstoß ist es vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit gekommen.

Bei dem Umfall wurde ein geparkter PKW beschädigt und einer der Beteiligten verletzt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: