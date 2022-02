In der Nacht auf Dienstag soll ein 29-jähriger Slowake im Zuge eines Streits ein Messer nach seiner 27-jährigen Lebensgefährtin geworfen haben. Zu der Tat dürfte es in der gemeinsamen Wohnung in Favoriten gekommen sein. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und rief die Polizei.

Die Beamten konnten den aggressiven Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA in der Wohnung festnehmen. Er bestreitet die Vorwürfe. Gegen ihn wurde ein Betretungs-und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: