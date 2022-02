Mehrere Autos durch Fahrzeugbrand in Wien-Favoriten beschädigt

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei gegen 4.30 Uhr wegen eines brennenden Fahrzeugs am Wielandplatz in Wien-Favoriten alarmiert.

Laut Polizei wurden durch den Fahrzeugbrand insgesamt drei weitere Pkw sowie eine Hausfassade beschädigt, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak auf KURIER-Anfrage. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen und es gab keine Verletzten.

Die Brandursache ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien.