Weil ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag in einem Bus in Liesing keine Maske getragen haben soll, kam es zu einem Streit mit einem 38-Jährigen. Der Maskenverweigerer soll daraufhin ein Taschenmesser gezückt und sein Gegenüber damit bedroht haben. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht.