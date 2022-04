Einbruch in Sportartikel-Lager: Drei Männer auf frischer Tat ertappt

Drei Männer im Alter von 27, 28 und 30 Jahren sollen in der Nacht auf Sonntag in ein Warenlager eines Sportgeschäftes in der Donaustadt eingebrochen sein. Die Tatverdächtigen wurden von Streifenpolizisten beim Aufzwicken eines Schlosses mittels Bolzenschneiders auf frischer Tat ertappt.