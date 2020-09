Wasserpolizei rettet Bootsfahrer auf Donau

Am Dienstagabend wurde die Wasserpolizei alarmiert, weil ein Sportboot während der Fahrt einen Defekt an der Bootsschraube hatte und antriebslos bei Greifenstein in der Donau trieb. Die Polizisten leiteten per Funk eine Notverankerung an, was der Besatzung auch glückte.

Keine Gefahr für Schiffsverkehr

Das Sportboot kam zum Stillstand und stellte keine Gefahr für den Schiffsverkehr mehr dar. Anschließend schleppte die Wasserpolizei das Sportboot mit ihrem Polizeiboot namens "Wien" ab. Die Wasserpolizei zog das Boot zurück nach Wien.