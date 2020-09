Eine schwimmende Polizeiinspektion

Dass es in solchen Fällen um Minuten geht, zeigt ein Einsatz Ende Juli, als die Polizisten einen bewusstlos in der Donau treibenden Mann bergen und wiederbeleben konnten. „Erfolgreiche Reanimationen sind die prägendsten Momente“, erzählt Kraus, während er das 16-Meter-lange Polizeiboot „Wien“ bei einer Streifenfahrt auf 40 km/h beschleunigt.

Viele Lebensrettungen

„In unserem Bereich gibt es viele Lebensrettungen, die sonst eher Rettung und Feuerwehr vorbehalten sind. Das ist etwas Besonderes“, erklärt der Chefinspektor mit Blick in Richtung Bug, wo das Wasser links und rechts meterhoch in die Luft spritzt. Unruhige Bedingungen ist Kraus nach fast 30 Jahren im See- und Stromdienst gewöhnt. So manche Privatperson würde sich hingegen überschätzen. Nicht immer ginge das gut aus, meint Leutnant Andrea Anders.