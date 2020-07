Wasserpolizei rettet in Wien-Leopoldstadt drei Männer vor dem Ertrinken

Am Dienstagabend entdeckten Beame der Wasserpolizei ein manövrierunfähiges Schlauchboot am Donaukanal zwischen Franzensbrücke und Rotundenbrücke. In dem Boot befanden sich zwei Männer. Die Polizisten rückten mit dem Boot aus, um das Schlauchboot zu einer Bootsrampe zu bringen. Dort gingen die in Not geratenen Männer an Land. Der Einsatz war laut Polizei nicht leicht, da währenddessen das Gewitter mit Starkregen über Wien zog.