Schlägerei in der Inneren Stadt: Jugendlicher schwer verletzt

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung unter betrunkenen Jugendlichen. Dabei soll ein 17-jähriger Pole seinen Kontrahenten durch zahlreiche Faustschläge verletzt haben, so dass dieser von der Berufsrettung mit Verdacht auf eine Riss-Quetschwunde im Gesicht, Verletzungen an der Schulter und zahlreichen Prellungen in ein Spital gebracht werden musste.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Nach der Einvernahme durch die Polizei wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizisten fanden auch heraus, dass Zeugen dem schwer verletzten Jugendlichen zur Hilfe kommen wollten, was aber von zwei weiteren Jugendlichen verhindert wurde. Nach den beiden wird noch gefahndet.