Fünf Tonnen Schlamm landen auf der Erdberger Lände

Eine "gatschige" Angelegenheit waren die Aufräumarbeiten am Dienstagvormittag auf der A4. Ein mit lehmiger Erde beladener Lkw hatte an die fünf Tonnen seines Ladegutes auf der Fahrbahn verloren. Vermutlich hatte sich ein Verschlusshaken an der hinteren Wand gelöst. Die Autobahn musste kurzfristig im Bereich der Unterführung Stadionbrücke komplett gesperrt werden.

Extreme Überladung

Nachdem die Asfinag Teile der Fahrbahn von dem Schlamm befreit hatte, konnte der rechte Fahrstreifen wieder geöffnet werden. Die Dauer der gesamten Sperre betrug in etwa vier Stunden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.