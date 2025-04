Was Wien nach der Stilllegung des Opel-Werks in Bochum lernen kann

Opel verabschiedet sich Zuerst noch in Zusammenarbeit mit Opel. Als der Konzern 2022 dann aber ausstieg, übernahm die „Bochum Perspektive“, ein Unternehmen der „Bochum Wirtschaftsentwicklung“ und somit Tochter der Stadt, das Projekt alleine. Die Vision: ein „Innovationsquartier“, sagt Ralf Meyer, Geschäftsführer der Bochum Perspektive beim Besuch der Wiener Delegation. Wien hat nämlich eine Gemeinsamkeit mit Bochum: Beide Städte haben ein stillgelegtes Opel-Werk. Neos-Wirtschaftssprecher Markus Ornig ist deshalb nach Deutschland gereist, um Ideen für ein mögliches Nachfolgekonzept zu sammeln.

Und Inspiration findet man in Bochum genug. „Wir haben uns dagegen entschieden, die Fläche wieder an nur ein einziges Unternehmen zu übergeben“, sagt Meyer von Bochum Perspektive. Davon sei man „geschädigt“. Stattdessen wurde das Gelände auf mehrere Parzellen aufgeteilt und an verschiedene Unternehmen, etwa DPD oder VW Infotainment, vergeben. Weiters habe man zwei Forschungseinrichtungen – das Institut für IT-Sicherheit der Uni Bochum sowie das Max-Planck-Institut – auf das Areal holen können. Erst das Zusammenspiel aus Wirtschaft und Forschung mache den Standort attraktiv, sagt Meyer. „Die Unternehmen siedeln sich hier auch wegen der Unis an. Sie wollen junge Fachkräfte.“

© Anna Perazzolo Markus Ornig (re.) und Ralf Meyer auf dem Gelände in Bochum

Die Bilanz bisher: Die 6.000 Arbeitsplätze, mit denen kalkuliert wurde, sind bereits erreicht. Auch die Parzellen seien alle verkauft, wenn auch 35 Prozent davon noch unbebaut sind. „Wir haben im Vertrag eine Frist vereinbart, innerhalb derer die Unternehmen ihre Areale bebauen müssen. Ansonsten gehen die Areale an uns zurück“, sagt Meyer. Bei einem Unternehmen sei das jetzt der Fall. „Wir machen das, um Spekulation mit den Grundstücken zu verhindern.“

Ein Haus als Zeuge Nur ein einziges Gebäude musste nicht neu gebaut werden: Das ehemalige Verwaltungsgebäude oder „O-Werk“, wie es in Anlehnung an Opel jetzt heißt. Die Denkmalpflege habe sich für dessen Erhalt eingesetzt. Weil es vermarktet werden konnte, blieb es dann tatsächlich erhalten. Ein Stück Opel, das bleibt, also.

© Anna Perazzolo Die öffentlichen Flächen in Bochum, etwa Parks, gehören weiterhin der Stadt

Mehr von Opel gibt es derzeit noch in Wien zu sehen. Erst vergangenes Jahr wurde bekannt, dass das Werk endgültig schließt. Noch bis diesen Sommer habe Stellantis, der Konzern hinter Opel, Zeit für die Absiedelung, heißt es von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), der das Gelände gehört. Höchste Zeit, um über eine mögliche weitere Nutzung zu sprechen, findet Markus Ornig (Neos). „In Aspern ist vieles, was in Bochum erst errichtet werden musste, schon da.“ Gemeint ist damit zum Beispiel der Standort der TU Wien in der Seestadt oder die zentrale Berufsschule, die bis 2028 dort entstehen soll. Aber auch die Tiefengeothermieanlage, die dort gebaut wird, sowie die öffentliche Anbindung durch die U2 sind schon vorhanden.

Gewonnene Lehren Im Bochum war das nicht der Fall. Die Unis, die Geothermie-Anlage sowie die Straßenbahnlinie mussten erst auf das Areal gebracht werden. Im Nachhinein betrachtet, würde man einiges anders machen, sagt Ralf Meyer von Bochum Perspektive. Die Mobilität etwa würde man anders denken, mehr auf Öffis setzen. Außerdem würde man kein reines Wirtschaftsareal mehr schaffen, sondern gemischte Quartiere. Also Wohnen und Arbeiten zusammenbringen, mehr Supermärkte und Lokale integrieren. In Bochum gibt es derzeit nämlich nur einen Supermarkt, zwei Kantinen und einige Foodtrucks. Das führe nicht nur dazu, dass die Angestellten viel bei Lieferdiensten bestellen, sondern auch, dass das Gelände nachts leer stehe und zu einem Roadrunner-Treff werde. Bestätigt wird das nicht nur durch die Reifenspuren auf dem Asphalt, sondern auch durch den silbernen BMW, der wie als Beweis auf dem Gehsteig steht. Platz machen die Insassen auch für den Wiener Besuch nicht.

Aber zurück zum Wiener Opel-Werk: „Im Grunde ist hier alles angerichtet“, sagt Ornig. „Man muss es nur umsetzen.“ Könnte er sich etwas wünschen, wäre das ein Biotechnologie- oder Medizin-Campus. Oder ein Standort für ein KI-Rechenzentrum der EU. Was hier genau passieren soll, ist aber noch unklar. Von der BIG heißt es dazu nur, dass Gespräche mit der Stadt und der Wiener Wirtschaftsagentur geführt werden. Laut Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter werde eine weitere gewerblich-industrielle Nutzung angestrebt. So bleiben, wie es ist, wird das Areal aber nicht: „Aufgrund des baulichen Zustandes scheint eine Weiternutzung nicht möglich zu sein.“ Ähnliche Voraussetzungen wie in Bochum also. Dort werden Investoren übrigens mit einem restaurierten Opel Blitz über das Gelände kutschiert. Ganz kann man sich von dem Image des Autoherstellers eben doch nicht trennen. Die Reise nach Bochum fand auf Einladung der Neos Wien statt.