Was Gerichtsmediziner Christian Reiter von den Toten fürs Leben lernte

41 Jahre lang waren die Toten das Leben von Christian Reiter. Sein Beruf führte ihn alltäglich in die Sensengasse am Wiener Alsergrund – dem Sitz der Gerichtsmedizin. Jetzt ist er wieder unter den Lebenden: Der renommierteste Gerichtsmediziner des Landes ist in Pension gegangen.

"In Halbpension", korrigiert der 65-Jährige. Denn als Sachverständiger ist er noch immer tätig.

Der KURIER besuchte ihn in seinem Büro in Hernals. Unzählige Akten und Bücher stapeln sich dort in den Regalen. Und ein paar Totenköpfe. "Meine Frau hat immer gesagt: Aber Leichen bringst du mir keine nach Hause." Ihr Wunsch hat sich nicht erfüllt.