Warum eine Wiese Stammersdorfer Winzer auf die Barrikaden treibt

Darum wurde zuletzt der Forstbetrieb der Stadt (MA49) aktiv. Wobei der Zeitpunkt Zufall war, wie Forstdirektor Andreas Januskovecz zugibt. Man habe die Renaturierung des SWW-Areals zwar ohnehin vorgehabt. Oberste Priorität hatte das Projekt allerdings nicht.

Vor Kurzem fiel im Zuge von Kanalarbeiten aber reichlich Erde an – die die Baufirma der Stadt kostenlos zur Verfügung stellte. Also habe man die Gelegenheit am Schopf gepackt und begonnen, den widmungskonformen Zustand wiederherzustellen, sagt Januskovecz.

"Wollen niemanden verärgern"

Das sorgte vor Ort, aber auch im Bezirksparlament für Aufregung. WIFF-Bezirksrat Hans Jörg Schimanek ortet „einen Schildbürgerstreich“ und SPÖ-Bezirkschef Georg Papai sagt: „Das war gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“ Die Parkplätze seien wichtig.

Nach Papais Intervention habe man sich nun aber auf einen Mittelweg geeinigt, erklärt der Forstdirektor - "wir wollen ja niemanden verärgern". Die künftige Wiese werde zu Gunsten geordneter Parkplätze verkleinert. Und auf dem „legalen“ Parkplatz wurden Sträucher entfernt, um auch hier zusätzlichen Platz für Autos zu schaffen. Die etwa zehn verlorenen Parkplätze würden so kompensiert.