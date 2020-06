Vorwurf: Verschenkte Noten an islamischer Schule

Vom KURIER mit dem Vorwurf konfrontiert, sagt Hassan Mousa: „Das ist mir neu.“ Die Direktoren der einzelnen Schulen würden völlig autonom agieren, er selbst kenne die Mehrheit des Lehrpersonals überhaupt nicht persönlich. Zudem bringe es seine Funktion als Präsident der „Arab Organisation for Human Rights“ mit sich, dass er meistens gar nicht in Österreich sei. Der Vorwurf sei Rufschädigung und werde für die Verantwortlichen rechtliche Konsequenzen haben, kündigt er an.



Dass Eltern immer wieder versuchen würden, Einfluss zu nehmen, bestreitet Mousa nicht. „Darum müssen wir an der Schule viel Überzeugungsarbeit leisten.“