Islamische Schule wird überprüft

Eine islamische Privatschule in Floridsdorf könnte das Öffentlichkeitsrecht verlieren, weil es aus den Reihen der Eltern Widerstände gegen den Musikunterricht geben soll. Laut ORF-Report habe sich ein – inzwischen von der Schulleitung entlassener – Musiklehrer beim Stadtschulrat beschwert. Dieser will die Vorwürfe gegen die " Austrian International School (vormals "Al-Azhar International School") nun prüfen.

Der Pädagoge, ein aus Ägypten stammender Moslem, beklagt in seinem Beschwerdebrief, die Kinder hätten ihn teilweise ignoriert, sich die Ohren zugehalten oder ihn sogar angeschrien, dass Musik "haram" – also verboten – sei. Er schildert zudem, ein Vater habe seine Tochter aus der Klasse geholt, weil sie nicht am Musikunterricht teilnehmen dürfe. Die Ablehnung von Musik sei eine extreme Auslegung des Islam.