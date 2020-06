"Vorrang für Kinder" als voller Erfolg

Auch die KURIER-Leser beteiligten sich eifrig, rund 150 Eltern schickten Mails mit Hinweisen zu Gefahrenstellen. Viele davon wurden von der Verkehrspolizei analysiert und schon überwacht, andere könnten im Herbst auf der Tagesordnung stehen. Derzeit ist geplant, dass die Aktion im kommenden September wieder fortgesetzt wird.

"Uns ist es aber sehr wichtig zu zeigen, dass das Schul­ende keine Entwarnung ist. Die Polizei verlagert ihre Arbeit jetzt in den Freizeitbereich der Kinder und wird vor den Schwimmbädern und Spielplätzen die Wege sichern", betont Polizei-General Karl Mahrer im KURIER-Gespräch. "Die mediale Berichterstattung erhöhte Sensibilisierung und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr gegenüber Kindern."

Deshalb gab es auch zahlreiche Unterstützer der Aktion, von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner bis zu Schauspieler Karl-Heinz Hackl. "Die Sicherheit der Kinder ist ganz wichtig", betonte Mikl-Leitner.

Einer der letzten Aktionen lief diese Woche in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling. Schuldirektorin Frederike Hawlicek meinte dazu: "Am undiszipliniertesten sind die Eltern, die meinen, ihre Kinder bis vor die Klassentür mit dem Auto bringen zu müssen. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir einen Schülerlotsen haben. Er steht immer am Vormittag an der Kreuzung vor der Schule und die Polizei sichert nach Schulschluss."

Paul Stejskal, der mit Tochter Theresa (6) zur Schule ging: "Wir wohnen zwar gleich gegenüber, aber ich bringe meine Tochter trotzdem gerne selbst zur Schule. Die Krottenbachstraße ist sehr gefährlich, weil hier viele Autos zu schnell fahren."