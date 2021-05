Von Lkw erfasst: 64-jähriger Fußgänger im Spital gestorben

Am Montag in der Früh kam es in Wien-Donaustadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 8.30 Uhr soll ein 41-jähriger Lkw-Lenker einen 64-jährigen Fußgänger erfasst haben.

Erste Erhebungen am Unfallort ergaben, dass der Fußgänger die Fahrbahn der Donaustadtstraße bei Grünlicht überquert haben dürfte und dabei von dem Lkw, der von der Wagramer Straße in die Donaustadtstraße eingebogen war, erfasst wurde.

Sanitäter, die sich zufällig in der Nähe befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Nachdem der Mann in ein Spital gebracht worden war, erlag er jedoch dort seinen Verletzungen.

