Festnahme: Einbrecher vergisst Handy und kehrt zum Tatort zurück

Ein 37-jähriger Türke soll am Sonntag in den frühen Morgenstunden versucht haben, in ein Kellerabteil in der Arnsteingasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einzubrechen. Dabei wurde er von einem Zeugen gestört, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete.

Der Mann vergaß dabei jedoch auf sein Mobiltelefon. Der mutmaßliche Einbrecher kehrte deshalb kurz darauf wieder zum Tatort zurück, um sein Handy zu holen. Der Zeuge hatte dieses aber bereits gefunden und die Polizei verständigt.

Der 37-Jährige flüchtete daraufhin erneut - wieder ohne sein Handy. Im Zuge einer Sofortfahndung nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus den Flüchtenden fest. Der Tatverdächtige zeigte sich bei einer ersten Befragung geständig.

