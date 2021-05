Mit 103 km/h durch 30er-Zone in Wien-Döbling

Wiener Verkehrspolizisten führten am Sonntag in Wien-Döbling Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamten erwischten dabei insgesamt 309 Raser. Ein Lenker fuhr sogar mehr als dreimal so schnell wie an dieser Stelle eigentlich erlaubt - er war mit 103km/h in der 30er-Zone unterwegs. Zehn Fahrzeuglenkern droht nun die Führerscheinabnahme.

Die Polizei warnt nun, dass Schnellfahren zu den Hauptunfallursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen zählt. Weitere Faktoren seien Unachtsamkeit und Ablenkung.

In den Monaten Jänner bis April 2021 wurden in Wien bereits knapp 200.000 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen und angezeigt.

