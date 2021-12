Von Hund gebissenes Reh in Döbling gerettet

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Hund im Bereich der Sieveringer Straße in Döbling ein Reh gebissen hatte. Er fand das offensichtlich erschöpfte und verletzte Reh neben einem Bach.

Die Beamten kontaktierten den zuständigen Förster sowie die Wildtierrettung, welche das Tier mithilfe einer Decke in eine Transportbox legten und später tierärztlich versorgen konnten.

Der Hundehalter konnte vor Ort angetroffen werden. Er wurde wegen Verstößen gegen das Wiener Tierhaltegesetz angezeigt.

Leinen- bzw. Maulkorbpflicht

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die geltende Leinen- bzw. Maulkorbpflicht laut dem Wiener Tierhaltegesetz. Diese gilt an öffentlichen Orten und damit auch an land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Hunde müssen in jeden Fall so geführt werden, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist.

