Drei Männer beim Einbruch in Autos auf frischer Tat ertappt

Gegen 14 Uhr beobachteten Polizisten drei Männer beim Einbruch in mehrere Autos, die in der Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus abgestellt waren.

Die drei jungen Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren haben zuerst auffällig die Fahrzeuge begutachtet und danach versucht, in zwei Autos einzubrechen. Mit einem sogenannten "Schlossstich" konnten sie die Türen knacken und eine Tasche entwenden.