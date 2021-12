Mehrere Meter von Lkw mitgezogen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Winckelmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus, bei dem ein junger Motorradlenker schwer verletzt wurde.

Ein Lkw fuhr die Straße Richtung Mariahilfer Straße. Zur selben Zeit befand sich vor ihm ein 26-jähriger Mann auf seinem Motorrad. Im Zuge des Kolonnenverkehrs kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der Motorradfahrer stürzte, unter den Lkw kam und mehrere Meter mitgezogen wurde, bis der 46-jährige Lkw-Fahrer die Fahrt stoppte.

Dadurch wurde der 26-Jährige schwer verletzt und mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen ins Spital gebracht.

