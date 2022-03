Bei einem Spaziergang am späten Mittwochabend haben zwei Jugendliche in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern mitbekommen. Als sie vorbeigehen wollten, fühlte sich ein 26-Jähriger von den Blicken der Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren gestört. Deshalb dürfte er ein Klappmesser gezückt und sie bedroht haben.

Die Jugendlichen rannten zu einer Tankstelle und alarmierten die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf den 26-jährigen Türken und nahmen ihn fest. Auch das Messer konnte sichergestellt werden.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige vom Landesgericht für Strafsachen Wien zur Fahndung ausgeschrieben war, um eine Haftstrafe wegen Gewaltdelikten anzutreten.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: