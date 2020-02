Volle AHS und BHS in Wien: Schulwünsche bleiben unerfüllt

Im Durchschnitt kommt man in Niederösterreich auf 160 Schüler pro Mittelschule. Bei den Gymnasien (Unterstufe) hingegen sind es je Schule 387 Schülerinnen und Schüler. „Diese Situation ist ungesund für beide Schultypen“, sagt Johann Heuras, niederösterreichischer Bildungsdirektor. Großen Druck sieht er auch auf den Lehrerinnen und Lehrern der Volksschulen. Denn mit der Benotung würden diese wesentlich dazu beitragen, ob ein Kind eine Chance im Gymnasium habe oder nicht.

Mit Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) ist Heuras deshalb schon länger im Gespräch: „Ich wünsche mir für die Schulwahl einen lang gestalteten Prozess, in dem die Kinder beobachtet und die Eltern beraten werden“, sagt Heuras. So könne man die Mittelschulen stärken, die Gymnasien entlasten und damit auch die Kinder vom Leistungsdruck befreien. Davon würden alle Beteiligten profitieren.

Schulen in Wien

700 Schulen gibt es insgesamt in der Stadt. Sie werden von rund 240.000 Schülern besucht. 17.000 davon begannen im vergangenen September in der ersten Klasse. Rund 26.000 Lehrer sind in Wien beschäftigt

Zuwachs: Handlungsbedarf besteht bei den Bundesschulen. Denn in den nächsten 15 Jahren kommen in Wien allein bei den 15- bis 19-Jährigen 10.000 Schüler dazu

Pflichtschule: Um zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen, entstanden in Wien allein im Vorjahr 100 neue Klassen. 170 Millionen Euro wurden investiert. Zudem erweiterte die Stadt in Mariahilf, Simmering, Floridsdorf, in der Donaustadt sowie in Liesing sechs Schulen und sanierte 34 fertig. In der Donaustadt ging im September der siebente Bildungscampus in Betrieb

Wunschstandorte: Erhöhten Bedarf sieht die Bildungsdirektion beim Aspangbahnhof (3.), beim Violapark (10.), An den Eisteichen zwischen Meidling und Liesing, beim Nordwest-Bahnhof (20.), in der Winkeläckergasse (21) sowie in Liesing Richtung Rothneusiedl