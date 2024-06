"Vintage Markt" findet am Wochenende am Otto-Wagner-Areal statt

Am Wochenende, 15. und 16. Juni, öffnet der Pavillon 9 im Otto-Wagner-Areal seine Türen für einen Vintage Markt.

Das Wort "Vintage" bedeutet soviel wie "alt", "altmodisch" oder "aus einer anderen Zeit". Heutzutage werden mit dem Wort Vintage oft teure Marken, wie Gucci, Prada, Lous Vuitton oder Yves Saint Laurent verbunden.

Hobby zum Beruf gemacht

"Alte Dinge sind ein Hobby von mir, vor allem alte Autos", so Veranstalter Stephan Hommel. Sein Hobby hat er sich zum Beruf gemacht. Er ist selber Antiquitätenhändler und hat unter anderem auch in der deutschen Fernsehsendung "Bares für Rares" mitgespielt, bei der die Teilnehmer ihre Besitztümer an potenzielle Händler verkaufen.