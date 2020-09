Viktor-Adler-Markt: Drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Beamte der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität des Wiener Landeskriminalamts führten am Dienstag eine Schwerpunktaktion gegen Taschendiebstahl durch. Im Zuge dieser wurden drei Männer am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten beobachtet, die den Beamten aufgefallen waren, weil sie den Eindruck erweckten, ältere Personen auszuspionieren.

Es kam schließlich zu einem versuchten und einem vollendeten Taschendiebstahl durch die drei Verdächtigen im Alter von 39 und 40 Jahren.

Die Beamten nahmen die Männer aus Rumänien und Tschechien fest. Sie dürften es vor allem auf Smartphones abgesehen haben.

