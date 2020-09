Nach Drohung: Polizei findet bei Verdächtigem verbotene Waffen

Weil er mit einer Waffe bedroht und genötigt worden sein soll, meldete sich ein 55-jähriger Mann am Dienstag bei der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in einer Wohnung am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt. Dort dürfte es zu einem Streit mit einem anderen Mann im Alter von 33 Jahren gekommen sein. Das mutmaßliche Opfer gab an, im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Revolver bedroht worden zu sein.

Der Beschuldigte wurde an der genannten Wohnandresse angetroffen. Im Inneren der Wohnung wurden dann tatsächlich ein Schreckschussrevolver samt Munition, ein Schlagring, Patronen einer Schrotflinte sowie Bargeld sichergestellt.

Darüber hinaus fanden die Beamten eine Cannabis-Aufzuchtanlage und Utensilien, die auf gewerbsmäßigen Drogenhandel hindeuten. Der 33-Jährige bestritt die Vorwürfe. Er wurde wegen schwerer Nötigung angezeigt, darüber hinaus wegen des Besitzes der teilweise verbotenen Waffen trotz aufrechten Waffenverbots.

