Vier Pkw kollidierten in Wien-Meidling: 42-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung auf der Edelsinnstraße in Wien-Meidling sind am Donnerstag gleich vier Fahrzeuge miteinander kollidiert. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete, wurde eine 42-jährige Frau bei dem Crash schwer verletzt. Sie wurde - nachdem sie von der Wiener Berufsfeuerwehr mittels Hydraulikschere aus ihrem Fahrzeug geschnitten worden war - mit dem Verdacht auf multiple Knochenbrüche in einen Schockraum in einem Spital gebracht.

Eine weitere Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls ins Spital gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war am Nachmittag noch unklar.