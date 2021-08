Vier Jugendliche nach Rucksack-Diebstahl festgenommen

Am Donnerstagabend wurde die Polizei in der Nähe des Mexikoplatzes in Wien-Leopoldstadt über die Flucht von vier jungen Männern informiert. Sie sollen zuvor einen 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und seinen Rucksack gestohlen haben.

Kurz danach nahm die Polizei die vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren fest. Die Syrer und Iraker wurden nach polizeilicher Einvernahme nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Amtshandlung übernommen.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: