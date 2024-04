Vier Jahre Haft für 23-Jährige, die Bekannten niederstach

Erstmals hatte sie der 34-Jährige im Juli 2023 über einen Escort-Dienst gebucht, im Nachtlokal traf er sie dann zufällig wieder und zog sich mit ihr nach einigen Getränken in ein Zimmer zurück. Danach folgte er ihrer Einladung und setzte sich mit der Frau in ein Taxi.

Laut Anklage stieß ihm die 23-Jährige ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern drei Mal in den Rücken und ein Mal in die rechte Schulter. „Grundlos, ohne einen begreiflichen Anlass, völlig überraschend für das Opfer“, wie die Staatsanwältin betonte.

Dem sei der Mann nicht nachgekommen, er habe sie „gestört“ genannt: „Da habe ich ihn geschubst mit dem Messer in der Hand. Da habe ich ihn erwischt leider. Im oberen Schulterbereich.“

In weiterer Folge habe der Mann - von Beruf Programmierer, mit 1,73 Meter deutlich kleiner als die Angeklagte und mit wenig mehr als 60 Kilogramm auch kein Schwergewicht - sie zu Boden gebracht und geschlagen. „Ich dachte, er will mich totschlagen. Ich dachte, er schlägt mir den Kopf ein“, behauptete die Angeklagte. Da habe sie am Rücken liegend mit dem Messer drei Mal in seinen Rücken gestochen, wobei sie „bewusst leicht“ vorgegangen sei: „Wenn ich ihn umbringen hätte wollen, hätte ich weiter ausgeholt.“

Der von der Angeklagten behaupteten Notwehr-Version schenkten die Geschworenen keinen Glauben. Sie kamen allerdings auch zum Schluss, dass kein Tötungsvorsatz gegeben war.