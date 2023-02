Verzögerungen im Öffi-Verkehr in Wien

Auf der Linie U1 kommt es aktuell zu unterschiedlichen Intervallen und Verspätungen, wie die Wiener Linien auf ihrer Homepage berichten. Grund dafür ist ein schadhaftes Fahrzeug in der Station Stephansplatz. In den beiden Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz ist daher jeweils der Umstieg auf einen anderen Zug notwendig, so die Wiener Linien.