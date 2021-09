Versuchter Raub: Polizei sucht nach zwei Männern in Wien

Die Polizei veröffentlichte zwei Lichtbilder von Männern, die im Verdacht stehen, am 16. Juli in Wien-Alsergrund einen versuchten Raub begangen zu haben.



Der Tatverdächtige soll eine Frau in den Morgenstunden von der U-Bahnstation Roßauer Lände verfolgt und in der Seegasse versucht haben, ihre Handtasche zu entreißen. Die 43-Jährige sei dadurch zu Sturz gekommen und kam mit leichten Verletzungen davon.